Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин наградил советского дипломата Рафика Нишанова орденом Александра Невского

Анна Назайкина
13:50 17.01.2021
В Указе Президента РФ отмечается, что он был награжден за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.
Путин наградил советского дипломата Рафика Нишанова орденом Александра Невского
© Фото: Андрей Соломонов, РИА Новости
Читайте нас на:

Советский дипломат Рафик Нишанов Указом Президента РФ Владимира Путина был награжден орденом Александра Невского. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Нишанова Рафика Нишановича, город Москва», - говорится в указе.

С 1970 году Рафик Нишанов начал дипломатическую деятельность. Он был назначен чрезвычайным и полномочным послом СССР в Шри-Ланке и Мальдивской Республике, с 1978 года являлся послом СССР в Иордании. В 1985 году Нишанов стал главой МИД Узбекской ССР, с сентября 1991 года - советник президента СССР.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:36 В стране и мире
Двое членов экипажа затонувшего у берегов Турции российского сухогруза погибли
11:37 В стране и мире
Видео
В Москве проходит прощание с Борисом Грачевским
10:55 В стране и мире
РФПИ опроверг сообщения об отказе в ускоренной регистрации «Спутник V» в Бразилии
08:20 В стране и мире
Аномальные холода установятся на большей части России
07:45 В стране и мире
Минцифры проведет в России эксперимент с водительским правами
Популярное
Популярное
Невролог назвал малоизученные осложнения кронавируса
Названа смертельная ошибка при лечении коронавируса дома
Видео
Суровый серфинг: российские экстремалы устроили заплыв в водах Ладожского озера
Видео
Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.