В стране и мире Путин наградил советского дипломата Рафика Нишанова орденом Александра Невского Анна Назайкина В Указе Президента РФ отмечается, что он был награжден за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу. © Фото: Андрей Соломонов, РИА Новости Читайте нас на: Советский дипломат Рафик Нишанов Указом Президента РФ Владимира Путина был награжден орденом Александра Невского. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Нишанова Рафика Нишановича, город Москва», - говорится в указе. С 1970 году Рафик Нишанов начал дипломатическую деятельность. Он был назначен чрезвычайным и полномочным послом СССР в Шри-Ланке и Мальдивской Республике, с 1978 года являлся послом СССР в Иордании. В 1985 году Нишанов стал главой МИД Узбекской ССР, с сентября 1991 года - советник президента СССР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика