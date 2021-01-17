В стране и мире СМИ: российский сухогруз затонул у берегов Турции Виктория Ивашечкина Отмечается, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере республики. © Фото: ajanszonguldak, Instagram Читайте нас на: Российский сухогруз затонул у берегов Турции. Об этом сообщило в воскресенье, 17 января, агентство Anadolu. Подчеркивается, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере республики. По последним данным, турецкая сторона проведет спецоперацию по спасению 15 членов экипажа затонувшего сухогруза. Об этом заявил губернатор провинции Бартын. «Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом продвигаются в зону бедствия», - говорится в сообщении. Источники сообщают, что все члены команды российского сухогруза, затонувшего у берегов Турции, живы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика