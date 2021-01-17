СМИ: российский сухогруз затонул у берегов Турции
Отмечается, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере республики.
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Российский сухогруз затонул у берегов Турции. Об этом сообщило в воскресенье, 17 января, агентство Anadolu.
Подчеркивается, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере республики.
По последним данным, турецкая сторона проведет спецоперацию по спасению 15 членов экипажа затонувшего сухогруза. Об этом заявил губернатор провинции Бартын.
«Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом продвигаются в зону бедствия», - говорится в сообщении.
Источники сообщают, что все члены команды российского сухогруза, затонувшего у берегов Турции, живы.