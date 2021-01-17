«Ушла частичка детства»: Аскольд Запашный о смерти Грачевского

Народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный на церемонии прощания с Борисом Грачевским заявил, что главным качеством режиссера была жизнерадостность, которую отмечали все окружающие.

«Многие люди из моих знакомых, из людей, которые сейчас выступают на телевидении, с прискорбием говорят о том, что частичка детства ушла…Чтобы делать то, чем занимался Борис, для этого нужно понимать психологию ребенка и в какой-то степени всегда им оставаться. Наверное, ключевое его качество - жизнерадостность. Оно в нем поэтому все время и присутствовало, потому что дети своей беззаботностью, своей чистотой, они, наверное, и вселяют всегда во взрослых веру в хорошую жизнь, в счастье какое-то. В нем вот это качество в первую очередь было»,- заявил артист.

По мнению Запашного, такое качество, как жизнелюбие, было замечено всеми людьми, которые общались с Грачевским, жизнерадостность присутствовала во всем творчестве режиссера.

Художественный руководитель юмористического киножурнала «Ералаш» умер на 72-м году жизни вечером 14 января. В конце декабря он был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, находился в реанимации.