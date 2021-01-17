Количество болеющих COVID-19 в России впервые снизилось с лета

В России количество случаев коронавируса, то есть пациентов, которые в настоящее время проходят лечение, снизилось по итогам недели. По данным экспертов, это произошло впервые с лета.

Отмечается, что число выявленных за неделю случаев заражения оказалось на уровне прошлой недели, то есть 166 255 против 165 167 (рост на 0,7%). По словам экспертов, серьезного подъема заболеваемости в стране после окончания новогодних праздников в стране не произошло.

С начала пандемии в России выявили 3 568 209 инфицированных. Это более 2,4% всего населения, передает ТАСС.

При этом коэффициент распространения инфекции заметно вырос: если в прошлое воскресенье он составлял 0,97, то в это - 1,06.