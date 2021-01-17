Число отравившихся в Буйнакске выросло до 303

Число обратившихся к врачам с признаками отравления в дагестанском Буйнакске выросло с 196 до 303 человек. Госпитализация потребовалась 199 пациентам, сообщили в городской мэрии.

Из тех, кто обращался за помощью, 239 – дети. В настоящий момент в больницах остаются 43 ребенка и 27 взрослых.

«За последние сутки выписаны 34 пациента, тогда как поступивших было 10. Уже наблюдается положительная динамика», – сказал собеседник ТАСС.

В начале недели в Буйнакске с признаками отравления госпитализировали 30 детей. В региональном управлении Роспотребнадзора после лабораторных исследований обнаружили в городской водопроводной воде ДНК возбудителя дизентерии. По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.