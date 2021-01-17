Умер Герой Советского Союза генерал-полковник Антошкин

Герой Советского Союза, депутат Госдумы, Заслуженный военный лётчик РФ генерал-полковник Николай Антошкин умер в больнице в возрасте 79 лет. Об этом сообщил руководитель аппарата «Клуба военачальников» Николай Дерябин. Он также добавил, что место и время похорон станут известны завтра, 18 января, после согласования с ВКС и семьей умершего.

«Действительно, сегодня Николай Тимофеевич ушел от нас», - передает слова Дерябина РИА Новости.

Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Он командовал авиационной группировкой во ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лично участвовал в полетах над разрушенным реактором. Командуя Среднеазиатским военным округом, обеспечивал запуски и посадки космических кораблей, в том числе «Бурана». В 1989-1993 годах Антошкин - командующий ВВС Московского военного округа, а затем - командующий фронтовой авиацией ВВС РФ.