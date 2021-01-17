Госдума оценила идею по замене водительских прав на QR-коды
О соответствующей инициативы Минцифры стало известно накануне.
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею Минцифры провести эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо водительских прав.
«Сейчас XXI век на дворе, развиваются цифровые технологии, и уже давно пора было к этому перейти», - отметил депутат, передает RT.
По словам Нилова, на данный момент нет необходимости возить с собой дополнительные документы. Современные технологии позволяют оперативно предоставить нужную информацию.
Об инициативе Минцифры стало известно накануне. Подчеркивается, что эксперимент начнет действовать в регионах уже в текущем году. Но замглавы министерства Олег Качанов не уточнил, в каких конкретно регионах начнется использование приложения.