В стране и мире Госдума оценила идею по замене водительских прав на QR-коды Виктория Ивашечкина О соответствующей инициативы Минцифры стало известно накануне. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею Минцифры провести эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо водительских прав. «Сейчас XXI век на дворе, развиваются цифровые технологии, и уже давно пора было к этому перейти», - отметил депутат, передает RT. По словам Нилова, на данный момент нет необходимости возить с собой дополнительные документы. Современные технологии позволяют оперативно предоставить нужную информацию. Об инициативе Минцифры стало известно накануне. Подчеркивается, что эксперимент начнет действовать в регионах уже в текущем году. Но замглавы министерства Олег Качанов не уточнил, в каких конкретно регионах начнется использование приложения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика