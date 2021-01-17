В Москве проходит прощание с Борисом Грачевским

Церемония прощания с художественным руководителем юмористического журнала «Ералаш» Борисом Грачевским проходит в московском Доме кино. Проститься с режиссером пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники его творчества. Похороны Грачевского состоятся на Троекуровском кладбище.

Грачевский умер на 72-м году жизни от коронавируса. В декабре прошлого года стало известно, что режиссер заразился COVID-19. Грачевский лечился домашних условиях, однако затем был госпитализирован. 7 января его подключили к аппарату ИВЛ, поскольку дышать самостоятельно режиссеру практически не удавалось. Именно тогда его впервые ввели в состояние искусственной комы.

11 января сценарист пришел в себя, однако впоследствии его состояние резко ухудшилось, он был переведен в другую реанимацию, после чего его вновь погрузили в состояние медикаментозного сна.