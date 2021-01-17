Генконсульство США в Екатеринбурге опровергло сообщения о прекращении работы

В генконсульстве США в Екатеринбурге опровергли сообщения о прекращении дипломатической миссии на Урале. В начале зимы госсекретарь Майк Помпео заявил, что генконсульство в уральской столице приостановит свою работу.

Генконсул США Эми Сторроу заявила, что находится в Екатеринбурге, а не в Вашингтоне или Нью-Йорке, вместе со своей командой.

«Да, наша деятельность ограничена в связи с пандемией, но я приглашаю вас смотреть наши онлайн-программы, мы будем держать вас в курсе новостей», – сказала она в видеообращении, опубликованном в Facebook-аккаунте консульства.

Помпео в середине декабря заявил о приостановке деятельности дипмиссии в Екатеринбурге и закрытии генконсульства во Владивостоке. Решение, как сообщалось, было связано с оптимизацией работы американской миссии на территории России.