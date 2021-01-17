В России за сутки выявили 23 586 новых случаев COVID-19

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 23 586 человек, причем у 12,1% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от COVID-10 за сутки удалось 23 440 россиянам, скончались - 481.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 4 012 новый случай заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 316 новых случаев. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 1 426 случаев. Наименьшее число новых случаев в Ненецком автономном округе (6) и на Чукотке (1).

Напомним, что накануне сообщалось о 24 092 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 3 568 209. За весь период зафиксировано 65 566 летальных исходов, выздоровел 2 960 431 человек.