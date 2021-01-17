РФПИ опроверг сообщения об отказе в ускоренной регистрации «Спутник V» в Бразилии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг информацию СМИ о том, что в Бразилии отказались от ускоренной регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время», - сказано в сообщении фонда.

Также отмечается, что запрос информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.

Накануне стало известно о том, что бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica запросила у регистрирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». Речь идет о 10 миллионах доз вакцины. Предполагается, что они будут доступны в стране до конца первого квартала 2021 года.