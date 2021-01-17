В Москве температура воздуха впервые за зиму опустилась ниже -20 градусов

Ночь на 17 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ в 7.00 опустилась до -20,3 градуса, сообщили в столичном метеобюро.

Предыдущий минимум этой зимы зафиксировали 15 января – ночью было 18,6 градуса ниже нуля. А абсолютный температурный рекорд в Москве на 17 января был установлен в 1940 году, когда термометры показали минус 42,1 градуса.

В ночь на понедельник, 18 января, в столице станет еще холоднее – по данным синоптиков, в черте Москвы может быть до -25 градусов, в Подмосковье – до -28 градусов, сообщает «Интерфакс».

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в ближайшие дни сильные морозы установятся на большей части России.