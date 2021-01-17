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Названа смертельная ошибка при лечении коронавируса дома

Анна Касаткина
10:45 17.01.2021
По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, у людей существует «стена абсолютного непонимания» лечения COVID-19 в домашних условиях.
Названа смертельная ошибка при лечении коронавируса дома
© Фото: Michal Jarmoluk, Pixabay
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Прием определенных препаратов при лечении коронавируса может привести к фатальным последствиям. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам доктора, у людей существует «стена абсолютного непонимания» лечения COVID-19 в домашних условиях. Следует помнить, что это заболевание относится к ОРЗ, подчеркнул Мясников.

Врач отметил, что при лечении от коронавируса дома некоторые советуют принимать разжижающие кровь препараты, гормональные лекарства и антибиотики. По его словам, такой подход «принести множество бед, при нулевой пользе».

«Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!», – предупредил Мясников в своем Telegram-канале.

Он добавил, что при коронавирусе «все банально», как и при любом другом ОРЗ – больному нужны покой, легкое, но калорийное питание, обильное питье и жаропонижающие. Кроме того, можно принимать витамины, микроэлементы, например, цинк, интерфероны в каплях в нос.

«От тяжелого течения КОВИД людей из группы риска убережет своевременная вакцинация», – заключил Мясников.

Ранее Мясников заявил, что охватившая мир эпидемия ожирения страшнее распространения коронавируса.

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