Умер посол России в ОАЭ
Сергей Кузнецов занимал должность главы дипмиссии в Эмиратах с июня 2020 года.
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Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Сергей Кузнецов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщило российское посольство.
«Посольство глубоко скорбит в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ Сергея Николаевича Кузнецова», - сказано в сообщении дипмиссии в соцсетях.
При этом о причинах смерти не сообщается.
Сергею Кузнецову было 67 лет. В июне прошлого года он был назначен послом в ОАЭ. До этого занимал должность главы дипмиссии России в республике Джибути и федеративной республике Сомали.