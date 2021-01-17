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Умер посол России в ОАЭ

Виктория Ивашечкина
10:25 17.01.2021
Сергей Кузнецов занимал должность главы дипмиссии в Эмиратах с июня 2020 года.
Умер посол России в ОАЭ
© Фото: rusembuae, Facebook
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Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Сергей Кузнецов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщило российское посольство.

«Посольство глубоко скорбит в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ Сергея Николаевича Кузнецова», - сказано в сообщении дипмиссии в соцсетях. 

При этом о причинах смерти не сообщается.

Сергею Кузнецову было 67 лет. В июне прошлого года он был назначен послом в ОАЭ. До этого занимал должность главы дипмиссии России в республике Джибути и федеративной республике Сомали.

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