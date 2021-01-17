В стране и мире Умер посол России в ОАЭ Виктория Ивашечкина Сергей Кузнецов занимал должность главы дипмиссии в Эмиратах с июня 2020 года. © Фото: rusembuae, Facebook Читайте нас на: Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Сергей Кузнецов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщило российское посольство. «Посольство глубоко скорбит в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ Сергея Николаевича Кузнецова», - сказано в сообщении дипмиссии в соцсетях. При этом о причинах смерти не сообщается. Сергею Кузнецову было 67 лет. В июне прошлого года он был назначен послом в ОАЭ. До этого занимал должность главы дипмиссии России в республике Джибути и федеративной республике Сомали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика