МЧС: более 120 поселков остались без света в Дагестане

В МЧС рассказали подробности об отключении линии электропередачи Шамильское – Анцух в Дагестане, в результате которого без света остались более 30 тысяч человек. По информации ведомства, на данный момент частично обесточены три района: Тляратинский, Цунтинский и Шамильский.

«Итого: 120 населенных пунктов, 22 300 человек, 5575 детей, социально значимые объекты - уточняется», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Республике Дагестан.

По информации МЧС, что в зоне отключения электроснабжения отсутствуют котельные, так как во многих домах печное отопление. Ведутся аварийно-восстановительные работы, также выясняются причины произошедшего.

Ранее в Минэнерго сообщили, что в Дагестане без электроснабжения остались около 32,7 тысяч человек. Это произошло из-за отключения воздушной линии электропередачи 110 кВ Шамильское - Анцух с отпайкой на подстанцию Гидатль.