Названы дата и место прощания с Борисом Грачевским

Церемония прощания с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским пройдет в воскресенье, 17 января, в Москве в Доме кино. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Прощание пройдет 17 января в 11 часов в Большом зале Центрального дома кинематографистов Союза кинематографистов России», - говорится в сообщении.

Похоронят заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Грачевского на Троекуровском кладбище.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В декабре 2020 года он был госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии.