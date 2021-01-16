Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье

Приморский национальный парк «Земля леопарда» опубликовал в соцсетях забавное видео с неуклюжими движениями амурского тигра и мощным прыжком дальневосточного леопарда.

«Амурский тигр превосходит в физических показателях своего собрата. Но меньший вес и размеры не делают второго худшим охотником», - отметили сотрудники парка.

Эксперты в описанию к видео отметили, что тигр чувствует себя не очень комфортно в окружении скал. При этом леопард предпочитает возвышенности, хребты гор, вершины холмов и является отличный альпинистом.

Необычные кадры были получены в Приморском крае сотрудниками отдела науки нацпарка с помощью фотоловушек.