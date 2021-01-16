Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собянин рассказал о начале вакцинации от COVID-19 самозанятых граждан

Виктория Ивашечкина
09:14 16.01.2021
Ранее возможность привиться от коронавируса в Москве получили работники сферы недвижимости и туризма. а также ученые.
Собянин рассказал о начале вакцинации от COVID-19 самозанятых граждан
© Фото: Globallookpress
Читайте нас на:

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со вторника, 19 января, от коронавируса в столице смогут привиться индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые.

«Со вторника, 19 января 2021 года, мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей», - рассказал мэр в своем блоге

Со среды, 13 января, на вакцинацию от коронавируса в Москве получили возможность записаться граждане из новых категорий: ученые, сотрудники IT-сферы и связи, работники частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:14 В стране и мире
Собянин рассказал о начале вакцинации от COVID-19 самозанятых граждан
08:07 В стране и мире
Видео
В США заявили о намерении участников захвата Капитолия убить конгрессменов
06:40 В стране и мире
«Британский» штамм COVID-19 может стать основным в США к марту
05:42 Армия
Видео
Более двух тысяч военнослужащих ВВО получили вторую прививку от COVID-19
04:29 Армия
Видео
Зачистка и дезинфекция: сирийские военные подготовили поселок в Алеппо для возвращения жителей
Популярное
Популярное
Видео
Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Видео
Российский грузовик столкнулся с вертолетом в ходе ралли-рейда «Дакар»: видео
Дело Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства
Скандальный памятник Аленке выставили на торги за 1 млн рублей
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.