Собянин рассказал о начале вакцинации от COVID-19 самозанятых граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со вторника, 19 января, от коронавируса в столице смогут привиться индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые.

«Со вторника, 19 января 2021 года, мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей», - рассказал мэр в своем блоге.

Со среды, 13 января, на вакцинацию от коронавируса в Москве получили возможность записаться граждане из новых категорий: ученые, сотрудники IT-сферы и связи, работники частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.