В США заявили о намерении участников захвата Капитолия убить конгрессменов

Федеральные прокуроры США рассказали, что целью захватчиков здания конгресса в Вашингтоне было убийство конгрессменов. Об этом сообщает AP ссылкой на американских прокуроров.

Отмечается, что данное обвинение содержится в ходатайстве прокуратуры Аризоны по делу уроженца этого штата Джейкоба Ченсли, который участвовал в протестах в костюме «викинга».

Прокуроры заявляют, что веские доказательства, в том числе действия Ченсли в Капитолии, подтвердили, что намерение участников беспорядков было в том, убить выборных должностных лиц в правительстве США.

В статье подчеркивается, что прокурор по делу против уроженца Аризоны уточнил, что протестующий оставил в зале заседаний Конгресса записку с угрозами вице-президенту Майку Пенсу. В ней, в частности, говорилось: «Это только вопрос времени, справедливость наступает».