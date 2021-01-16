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Врач рассказал, как распознать «ковидный кашель»

Виктория Ивашечкина
08:39 16.01.2021
По словам специалиста, при коронавирусе, в частности, наблюдается изменение голоса.
Врач рассказал, как распознать «ковидный кашель»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что кашель, от которого страдают заболевшие COVID-19, похож на тот, который часто ощущают по утрам курильщики. Однако в первом случае человека мучает изнурительный симптом в течение всего дня.

Из-за инфекции, как отметил специалист, «появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться». Помимо этого, при коронавирусе часто наблюдается изменение голоса. Он становится сиплым или охрипшим, также появляется тяжелое дыхание, передает Sputnik

При этом будет ошибкой ставить диагноз без тестов и анализов. По словам врача, наличие заболевания нужно подтвердить лабораторно, а не наличием одного кашля.

Ранее доктор медицины Нейт Фавини подчеркнул, что вне зависимости от интенсивности кашель при COVID-19 всегда является сухим. Другими словами, он не сопровождается выделения мокроты. По словам специалиста, если у человека в целом нет подозрения на коронавирус, то при появлении кашля так или иначе следует пройти обследование.

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