Франция отреагировала на выход России из Договора по открытому небу

Франция сожалеет о начале выхода России из Договора по открытому небу и надеется, что это решение будет пересмотрено. Об этом заявил представитель МИД страны.

«Франция сожалеет в связи с заявлением РФ о намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу», – сказал он.

Представитель ведомства уточнил, что договор является «столпом архитектуры контроля над вооружениями», а также обеспечивает мир и безопасность на континенте, уточняет РИА Новости.

«Мы надеемся, что Российская Федерация пересмотрит свое решение», – добавил он.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Поводом стал выход из договора Соединенных Штатов, а также отказ партнеров поддержать предложения по сохранению жизнеспособности соглашения в новых условиях.