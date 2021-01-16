СМИ: Трамп запросил информацию о поддержавших его импичмент республиканцах

Действующий лидер США Дональд Трамп запросил информацию у помощников о 10 членах Палаты представителей Конгресса США. Они входят в число республиканцев, которые проголосовали в поддержку резолюции о его импичменте. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Трамп, являющийся республиканцем, также интересовался тем, «делал ли он что-либо» в прошлом для данных законодателей. СМИ указывает, что действующий президент спрашивал, кто может стать соперниками республиканцев на предстоящих в следующем году промежуточных выборах.

Подчеркивается, что Дональд Трамп в течение нескольких дней общался со своими сторонниками из числа законодателей-республиканцев. Он интересовался тем, какие юристы должны представлять его интересы в рамках процедуры импичмента. Советники рекомендовали Трампу не пользоваться в данном случае услугами его личного адвоката Рудольфа Джулиани.

Ранее Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте. Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу. После ее утверждения политик стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту.

Ранее Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» призывы к импичменту. С такой инициативой выступила Палата представителей конгресса. Был опубликован текст резолюции, согласно которой глава Белого дома якобы представляет угрозу национальной безопасности США и демократии, а потому должен быть смещен с должности до окончания срока своего президентства.