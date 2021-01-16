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В Бразилии запросили разрешение на экстренное использование «Спутник V»

Анна Касаткина
07:20 16.01.2021
Фармакологическая компания Uniao Quimica начала производство препарата в стране.
В Бразилии запросили разрешение на экстренное использование «Спутник V»
© Фото: Patricio Murphy globallookpress
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Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica запросила у регистрирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».

Речь идет о 10 миллионах доз вакцины. Предполагается, что они будут доступны в стране до конца первого квартала 2021 года.

Согласно бразильскому законодательству, перед использованием вакцина должна пройти третью фазу испытаний непосредственно в стране. По информации портала G1, этот процесс все еще идет.

Uniao Quimica уже начала самостоятельное производство вакцины «Спутник V» с использованием необходимых материалов и документации разработчика.

Препарат, разработанный центром Гамалеи при участии Минобороны России, является первой в мире вакциной от коронавируса. Его использование одобрено в нескольких иностранных государствах, включая Аргентину, Алжир, Белоруссию, Боливию и Сербию.

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