СМИ: Трамп получил высшую награду Марокко

Действующий президент США Дональд Трамп получил высшую награду Марокко за участие в урегулировании отношений между королевством и Израилем. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из администрации главы Штатов.

Подчеркивается, что Лалла Джумала Алауи, посол королевства в США, во время церемонии в Овальном кабинете вручила американскому лидеру данную награду. Агентство пишет, что это было подарком короля Марокко Мухаммеда VI. При этом сам Трамп наградил короля Орденом «Легион почета».

Отмечается, что представители прессы не были допущены на церемонию. От имени короля Марокко награду приняла посол королевства.