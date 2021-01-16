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СМИ: Трамп получил высшую награду Марокко

Виктория Ивашечкина
06:57 16.01.2021
При этом сам американский лидер наградил главу королевства Орденом «Легион почета».
СМИ: Трамп получил высшую награду Марокко
© Фото: Jeremy Hogan globallookpress
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Действующий президент США Дональд Трамп получил высшую награду Марокко за участие в урегулировании отношений между королевством и Израилем. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из администрации главы Штатов. 

Подчеркивается, что Лалла Джумала Алауи, посол королевства в США, во время церемонии в Овальном кабинете вручила американскому лидеру данную награду. Агентство пишет, что это было подарком короля Марокко Мухаммеда VI. При этом сам Трамп наградил короля Орденом «Легион почета».

Отмечается, что представители прессы не были допущены на церемонию. От имени короля Марокко награду приняла посол королевства.

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