Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Министр здравоохранения США ушел в отставку из-за штурма Капитолия

Анна Касаткина
06:50 16.01.2021
Алекс Азар назвал беспорядки «атакой на демократию».
Министр здравоохранения США ушел в отставку из-за штурма Капитолия
© Фото: Jeremy Hogan globallookpress
Читайте нас на:

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар покинул свой пост из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января. Он стал четвертым главой министерства, который таким образом выразил протест в связи с действиями президента Дональда Трампа.

Штурм Капитолия стал «атакой на демократию», уточнил Азар в своем заявлении об отставке. Он также отметил, что останется на должности до 20 января – до прихода к власти администрации избранного президента Джо Байдена, сообщает CNN.

Ранее в отставку подали исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф, министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао.

Американский конгресс 6 января должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов. Однако заседание было сорвано из-за того, что в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:40 В стране и мире
«Британский» штамм COVID-19 может стать основным в США к марту
05:42 Армия
Видео
Более двух тысяч военнослужащих ВВО получили вторую прививку от COVID-19
04:29 Армия
Видео
Зачистка и дезинфекция: сирийские военные подготовили поселок в Алеппо для возвращения жителей
03:05 В стране и мире
Facebook и Instagram восстановили доступ к аккаунтам Трампа
02:30 В стране и мире
Эксперт НИЦ Гамалеи оценил риски мутаций коронавируса
Популярное
Популярное
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Видео
Российский грузовик столкнулся с вертолетом в ходе ралли-рейда «Дакар»: видео
Дело Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства
Скандальный памятник Аленке выставили на торги за 1 млн рублей
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Свет Земли: российский космонавт показал северное сияние из иллюминатора МКС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.