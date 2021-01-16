Министр здравоохранения США ушел в отставку из-за штурма Капитолия

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар покинул свой пост из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января. Он стал четвертым главой министерства, который таким образом выразил протест в связи с действиями президента Дональда Трампа.

Штурм Капитолия стал «атакой на демократию», уточнил Азар в своем заявлении об отставке. Он также отметил, что останется на должности до 20 января – до прихода к власти администрации избранного президента Джо Байдена, сообщает CNN.

Ранее в отставку подали исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф, министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао.

Американский конгресс 6 января должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов. Однако заседание было сорвано из-за того, что в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.