«Британский» штамм COVID-19 может стать основным в США к марту

Американские ученые заявили, что в марте текущего года новый штамм COVID-19, который был обнаружен в Великобритании, может стать доминирующим в США.

Согласно исследованиям, в 15 штатах было зафиксировано суммарно уже 88 случаев инфицированных данной разновидностью вируса. По словам ученых, есть доказательства того, что штамм распространяется быстрее, чем другие.

Использованная американскими специалистами модель свидетельствует о том, что число людей, заразившихся данной разновидностью инфекции, будет «стремительно расти в начале 2021 года». Штамм, по мнению ученых, станет преобладающим в марте», подчеркивается в докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, передает RT.

Уточняется, что это может создать угрозу здравоохранения страны. Также вакцинировать потребуется большее число жителей США.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что «британский» штамм коронавируса зарегистрирован в 22 европейских странах. По его словам, данная мутация COVID-19 имеет ускоренный тип распространения, однако не влияет на тяжесть заболевания.