В школьных аттестатах начнут выставлять зачеты за изо, музыку и физкультуру

Минпросвещения России утвердило новый порядок заполнения школьных аттестатов. Ведомство разрешило ставить зачеты вместо оценок за физкультуру, музыку и рисование. Это сказано в приказе министерства, который размещен на портале правовой информации.

«По учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура» допускается указание отметки «зачтено», - говорится в документе.

Приказ вступает в силу с 1 января и будет действовать до 1 января 2027 года Кроме этого, школьные аттестаты теперь будут маркировать QR-кодами. В ведомстве отметили, что эта мера позволит усилить защиту от подделок аттестатов и приложений к ним.