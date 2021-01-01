В школьных аттестатах начнут выставлять зачеты за изо, музыку и физкультуру
Кроме этого, с 1 января документ будут маркировать QR-кодами.
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Минпросвещения России утвердило новый порядок заполнения школьных аттестатов. Ведомство разрешило ставить зачеты вместо оценок за физкультуру, музыку и рисование. Это сказано в приказе министерства, который размещен на портале правовой информации.
«По учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура» допускается указание отметки «зачтено», - говорится в документе.
Приказ вступает в силу с 1 января и будет действовать до 1 января 2027 года Кроме этого, школьные аттестаты теперь будут маркировать QR-кодами. В ведомстве отметили, что эта мера позволит усилить защиту от подделок аттестатов и приложений к ним.