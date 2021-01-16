Названы условия для получения пенсии больше 30 тысяч рублей

В январе 2021 года страховые пенсии в России проиндексировали на 6,3%. После этого некоторые пенсионеры стали получать более 30 тысяч рублей. Это при том, что средний размер выплат по старости составляет 17,5 тысячи.

Какие факторы влияют на формирование пенсии, агентству «Прайм» рассказал аналитик Евгений Биезбардис. Он сообщил, что это зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов. В первую очередь, это уход с официальной работы позже срока (его можно перенести на 10 лет). По словам эксперта, при выходе на пенсию на 5 лет позже, прибавка составит 40%, на 10 лет позже - выплаты увеличатся в 2 раза.

Также повышенные коэффициенты начисляются в случае, если человек ухаживает за пожилыми людьми старше 80 лет, инвалидами I группы и детьми-инвалидами. Кроме того, надбавки получают за уход за первым ребенком в возрасте до 1,5 лет. А за второго и последующих детей пенсионные коэффициенты становятся еще выше.

Биезбардис добавил, что чем дольше человек работал официально и чем выше его «белая» зарплата, тем больше пенсионных коэффициентов он получит.