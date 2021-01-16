Неуклюжий тигр и ловкий леопард: хищники попали в фотоловушку в Приморье

Сотрудники отдела науки национального парка «Земля леопарда», расположенного в Приморском крае, были удивлены необычным поведением двух хищников. В фотоловушку попали тигр и леопард.

Судя по кадрам, амурский тигр чувствует себя неловко в окружении скал, а вот дальневосточный леопард, наоборот, ловко прыгает по возвышенностям.

«Амурский тигр превосходит в физических показателях своего собрата - дальневосточного леопарда. Но меньший вес и размеры не делают леопарда худшим охотником», - отметили в нацпарке.

Также сотрудники «Земли леопарда» рассказали, что следы тигров чаще встречаются в долинах рек и на лесных дорогах, леопарды же больше любят хребты гор и вершины холмов.