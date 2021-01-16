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Facebook и Instagram восстановили доступ к аккаунтам Трампа

Иван Линдеманн
03:05 16.01.2021
С чем связано такое решение, пока не ясно, ведь ранее основатель Facebook Марк Цукерберг сообщал, что аккаунты действующего президента США останутся заморожены до конца его пребывания на посту.
Facebook и Instagram восстановили доступ к аккаунтам Трампа
© Фото: Cheriss MayZUMAPRESS.comGloballookpress
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Социальные сети Facebook и Instagram внезапно разблокировали аккаунты Дональда Трампа. При переходе на его страницы информация на них полностью отображается.

С чем связано такое решение, пока не ясно, ведь ранее основатель Facebook Марк Цукерберг сообщал, что аккаунты действующего президента США останутся заморожены до конца его пребывания на посту.

Похожие меры против Трампа приняли в Twitter и Snapchat. Все это, как заявили руководители соцсетей, связано с тем, чтобы действующий президент США не мог публиковать посты с целью «подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства». Речь идет о штурме Капитолия, в организации которого демократы обвиняют Трампа. В связи с этим Палата представителей США объявила действующему американскому лидеру импичмент. Чтобы он вступил в силу, его должен одобрить Сенат.

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