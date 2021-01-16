В NASA заявили о прекращении поиска второго места утечки в российском сегменте МКС

До середины февраля прекращен поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции. Об этом рассказала директор отдела по МКС в штаб-квартире NASA Робин Гатенс.

Она сообщила, что люк в протекающий отсек закрыт. Компоненты воздуха для восполнения его утечки доставят на грузовом корабле «Прогресс» в следующем месяце.

«До прибытия следующего “Прогресса” мы изолировали этот отсек и будем периодически наддувать его, когда давление в нем будет опускаться ниже допустимого уровня», - приводит РИА Новости слова Гатенс. говорится в сообщении.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что трещину в российском модуле «Звезда» на МКС, ставшую причиной утечки воздуха, окончательно заделают в феврале 2021 года. По словам Рогозина, это произойдет после доставки на станцию специального ремонтного комплекта на грузовом корабле «Прогресс». Запуск «Прогресс МС-16» к МКС планируется на 15 февраля 2021 года. Он будет осуществлен с космодрома Байконур.