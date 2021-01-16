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Трамп распорядился свести к минимуму закупки из Китая

Тамара Астапенкова
03:13 16.01.2021
По словам советника президента, есть опасения, что производители КНР помогают своим военным.
Трамп распорядился свести к минимуму закупки из Китая
© Фото: pixabay, Sarah Silbiger Consolidated News Photos, Globallookpress
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Президент США Дональд Трамп поручил федеральному правительство разработать комплекс мер, чтобы свести к минимуму закупки из Китая. Объясняется это тем, что китайские производители могут помогать своим военным. Об этом говорится в письме советника главы государства по национальной безопасности Роберта О’Брайена, опубликованного на сайте Белого дома.

«Трамп поручил, чтобы министерства и ведомства провели обзор применимых законов, норм и правил с целью предложить изменения в области регулирования и политики, включая возможные меры исполнительной власти, чтобы минимизировать закупки товаров и услуг Китайской Народной Республики со стороны федерального правительства», - написал О’Брайен.

Он пояснил, что согласно закону, принятому в КНР в 2017 году, местные производители обязаны помогать военным, в том числе и в разведывательных целях. По мнению советника президента, власти КНР могут принуждать сотрудничать китайских производителей против властей США «с целью шпионажа и получения преимущества в информации». О’Брайен считает, что Китай делает своей мишенью информационные системы правительства США, чтобы получить персональные данные.

Ранее власти США включили в санкционный список девять китайских компаний, среди которых производитель смартфона Xiaomi и корпорация Comac. Отныне американским инвесторам запрещено вести дела с внесенными в черный список компаниями, а свои активы они должны оттуда вывести до 11 ноября 2021 года.

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