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Из уважения к аборигенам: в Австралии изменили текст гимна

Виктория Ивашечкина
06:30 01.01.2021
По словам местных властей, такие изменения помогут поддержать дух единства в стране.
Из уважения к аборигенам: в Австралии изменили текст гимна
© Фото: pixabay

Власти Австралии решили внести изменения в текст национального гимна из-за опасений, что некоторые строчки могут неверно трактоваться коренными народами.

Таким образом, из текста убрали строчку о том, что страна «молодая и свободная». Это связано с тем, что она игнорирует историю аборигенов, живущих на континенте десятки тысяч лет.

По словам местных властей, изменения помогут поддержать дух единства в стране, передает The Guardian

По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, Австралия как современная нация молода, но история ее уходит в древность, как и история многих коренных народов, чье лидерство признается и уважается должным образом.

С 1 января вместо «Ибо мы молоды и свободны» (иногда переводится как «Здесь, где юность с свободой цветут») появилась строчка «Ибо мы едины и свободны» («Здесь, где единство с свободой цветут»).

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