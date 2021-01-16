Назван главный способ снижения артериального давления

Физическим упражнением, которое снижает артериальное давление, является растяжка. К такому выводу пришли канадские ученые.

В их исследовании, опубликованном в Journal of Physical Activity and Health, говорится, что при растяжении мышц, растягиваются и кровеносные сосуды, включая и крупные артерии.

«Если вы уменьшите жесткость артерий, сопротивление кровотоку снизится», - отметили специалисты.

Вывод удалось сделать после эксперимента с участием 40 человек в возрасте примерно 60 лет. Одна группа испытуемых пять дней в неделю в течение получаса занималась растяжкой. Ежедневно им измеряли давление, которое заметно снижалось.