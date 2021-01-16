Самолет со сломанным шасси сел в Шереметьево
На борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа.
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В московском аэропорту Шереметьево благополучно сел с поврежденными стойками шасси самолет Boeing-738. Об этом сообщает «Интерфакс».
Boeing следовал рейсом Анталья – Москва. Посадка прошла штатно, после чего самолет был отбуксирован.
По информации агентства, на борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.