В стране и мире Самолет со сломанным шасси сел в Шереметьево Тамара Астапенкова На борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. © Фото: Soeren Stache, ZB, Globallookpress Читайте нас на: В московском аэропорту Шереметьево благополучно сел с поврежденными стойками шасси самолет Boeing-738. Об этом сообщает «Интерфакс». Boeing следовал рейсом Анталья – Москва. Посадка прошла штатно, после чего самолет был отбуксирован. По информации агентства, на борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика