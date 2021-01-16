Эксперт НИЦ Гамалеи оценил риски мутаций коронавируса

Все вирусы, имеющиеся на планете, постоянно мутируют, и возбудитель коронавируса - не исключение. Об этом сообщил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

«Процесс эволюции нескончаем, в результате возникают разные варианты вирусов. Есть жизнеспособные, они находят для себя какую-то нишу, что позволяет им репродуцироваться и существовать в популяции, но бывают и нежизнеспособные вирусы», - сказал он в интервью радио Sputnik.

Но, по словам Бутенко, не каждая мутация ведет к появлению нового жизнеспособного варианта вируса. Эксперт подчеркнул, что остаются только те инфекции, которые находят свою нишу в человеческой популяции.

«Вирус SARS 2002 года из Китая имеет большую генетическую гомологию с современным вирусом, но все-таки отличается определенным образом», - отметил Бутенко.

По его мнению, постоянные мутации вовсе не означают, что вирус с каждым разом становится опаснее. Эксперт добавил, что говорить так некорректно.