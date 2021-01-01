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В Москву придут «рождественские» морозы

Ян Брацкий
06:23 01.01.2021
Однако, первые четыре дня Нового года пройдут под влиянием теплого атлантического циклона.
В Москву придут «рождественские» морозы
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Резкое похолодание ожидает москвичей после Нового года. О перемене погоды предупредили метеорологи. Смена синоптической ситуации станет очевидна пятого января, сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока, и это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни», - рассказал Леус в беседе с «НСН».

По его словам, столбики термометров устремятся вниз к отметке в шесть градусов мороза, а уже к седьмому января в столицу придут «рождественские» морозы до минус десяти градусов.

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