Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С

В овощах и фруктах содержится фермент аскорбатоксидаза, который разрушает витамин С, необходимый для защиты организма от проникновения патогенов. Особенно много аскорбатоксидазы в огурцах, кабачках, яблоках, винограде, цветной капусте. Как взаимодействует фермент с аскорбиновой кислотой, и может ли это негативно сказаться на иммунитете, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

По его словам, аскорбатоксидаза – это фермент, в котором содержится медь. На самом деле фрукты и овощи, которые в большом количестве содержат этот фермент, практически не влияют на разрушение витамина С, добавил эксперт.

«Это происходит, но, во-первых, многие способы приготовления этот фермент уничтожают, а во-вторых, внутри организма его влияние крайне слабое», – пояснил Бобровский.

Он отметил, что потребление продуктов с аскорбатоксидазой не может привести к дефициту витамина С. Аскорбиновая кислота необходима для укрепления иммунитета и жизненно важна для большинства реакций в организме. У современного человека нехватка витамина С встречается достаточно редко. Это может произойти, если человек вообще не ест зелень, овощи и фрукты. Андрей Бобровский уточнил, что у людей с дефицитом витамина С «недостаток больше будет связан не с тем, что они потребляют много продуктов с аскорбатоксидазой, а с тем, что они употребляют мало продуктов с витамином С».

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