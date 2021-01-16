Полицейские задержали двух человек в аэропорту Франкфурта

Два человека задержаны сотрудниками полиции в аэропорту Франкфурта. Еще одного разыскивают из-за обнаружения подозрительного багажа, который стал причиной эвакуации пассажиров одного из терминалов воздушной гавани и регионального железнодорожного вокзала. Сотрудники спецслужб обследовали сумки и пришли к выводу, что они не представляют опасности, сообщает RND.

Заблокированный Терминал №1 используется авиакомпанией Lufthansa. Отсюда ее самолеты вылетают в московский Домодедово. Кроме этой авиакомпании, услугами терминала пользуются ее партнеры по альянсу.

В настоящее время полицейская спецоперация продолжается, пассажиров просят заранее узнавать статус рейса на официальном сайте аэропорта.