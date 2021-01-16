Полиция Капитолия задержала вооруженного мужчину

В Вашингтоне полиция Капитолия задержала прибывшего из другого штата мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию. По данным CNN, при нем было обнаружено огнестрельное оружие и более 500 патронов. Как сообщает телеканал, на контрольно-пропускном пункте мужчина предъявил поддельный пропуск.

После беспорядков, которые предположительно учинили сторонники действующего президента США Дональда Трампа, охрана Капитолия многократно усилена. В преддверии инаугурации Джо Байдена, в Вашингтон стянуты тысячи военнослужащих, полицейских, нацгвардейцев и сотрудников спецслужб.

Ранее стало известно, что сразу после церемонии вступления в должность избранного главы Белого дома Джо Байдена, Сенат рассмотрит вопрос об импичменте Трампу по статье «подстрекательство к мятежу». Инаугурация назначена на 20 января, заседание по импичменту на 21, когда Трамп уже станет бывшим президентом.