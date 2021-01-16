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В Дагестане почти 33 тысяч человек остались без света

Роман Захаров
22:40 16.01.2021
В настоящий момент специалисты проводят аварийно-восстановительные работы на ЛЭП.
В Дагестане почти 33 тысяч человек остались без света
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Около 32,7 тысяч человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом информирует Министерство энергетики РФ.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Шамильском, Тляратинском и Цунтинском районах (около 32 700 человек). Мощность отключенных потребителей - 24 МВт», - сказано в сообщении ведомства.

В субботу вечером в республике отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ Шамильское - Анцух с отпайкой на подстанцию Гидатль. В настоящий момент специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

Похожая ситуация в Дагестане произошла в начале текущего месяца. Тогда из-за сильных порывов ветра без света остались 35 тысяч жителей региона.

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