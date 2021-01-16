Власти Белоруссии сообщили об отключении от сети первого энергоблока БелАЭС

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Белоруссии.

«В 19.02 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора», - информирует ведомство.

По данными Минэнерго РБ, система защиты сработала во время опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, где сейчас тестируют оборудование.

«Радиационный фон в районе станции в норме», - отметили в министерстве.

Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, который отвечает самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Первый блок БелАЭС, как ожидается, введут в промышленную эксплуатацию уже в текущем году, второй - в 2022 году.