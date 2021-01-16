Полицейская спецоперация проходит в аэропорту Франкфурта

В аэропорту Франкфурта проходит полицейская спецоперация. Сотрудники спецслужб частично заблокировали один из пассажирских терминалов и железнодорожный вокзал. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

«В связи с продолжающейся полицейской операцией в аэропорту Франкфурта в настоящее время закрыты части терминала №1, региональный железнодорожный вокзал и переход к поездам дальнего следования», - говорится в сообщении.

Пассажиров просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников полиции, которые работают на месте. По данным Frankfurter Neue Presse, возможной причиной тревоги стало обнаружение подозрительной сумки.