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Полицейская спецоперация проходит в аэропорту Франкфурта

Ян Брацкий
21:23 16.01.2021
Сотрудники спецслужб частично заблокировали один из пассажирских терминалов и железнодорожный вокзал.
Полицейская спецоперация проходит в аэропорту Франкфурта
© Фото: Silas Stein, globallookpress
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В аэропорту Франкфурта проходит полицейская спецоперация. Сотрудники спецслужб частично заблокировали один из пассажирских терминалов и железнодорожный вокзал. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

«В связи с продолжающейся полицейской операцией в аэропорту Франкфурта в настоящее время закрыты части терминала №1, региональный железнодорожный вокзал и переход к поездам дальнего следования», - говорится в сообщении.

Пассажиров просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников полиции, которые работают на месте. По данным Frankfurter Neue Presse, возможной причиной тревоги стало обнаружение подозрительной сумки. 

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