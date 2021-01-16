В Дании выявили первый случай заражения «южноафриканским» штаммом COVID-19

Первый случай заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса выявили в Дании. Об этом информирует датский государственный институт сывороток.

«Датский институт сывороток выявил случай заражения штаммом B.1.351/501Y, который изначально был зафиксирован в Южной Африке», - следует из сообщения.

Отмечается, что новый вариант COVID-19 найден у местного жителя, который накануне вернулся из Дубая. В институте также сообщили о выявлении некоторых других мутаций инфекции.

Число случаев обнаружения «британского» штамма в стране уже превышает 250. В то же время местные специалисты считают, что вакцина одинаково эффективно действует на все мутации COVID-19.

Вакцинация в Дании началась в конце декабря, однако в стране до сих пор действуют строгие ограничения.