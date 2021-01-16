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На Украине сфера обслуживания перешла на украинский язык

Тамара Астапенкова
02:04 16.01.2021
Все предприятия, учреждения и организации обязаны обслуживать и предоставлять любую информацию о товарах и услугах только на украинском языке.
На Украине сфера обслуживания перешла на украинский язык
© Фото: Celestino ArceZUMAPRESS.com Globallookpress
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С сегодняшнего дня, 16 января, на Украине вся сфера услуг переходит на украинский язык согласно вступившим в силу нормам закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Теперь все предприятия, учреждения и организации обязаны обслуживать и предоставлять любую информацию о товарах и услугах только на украинском языке. Однако клиенту оставлено право требовать, чтобы его обслужили на другом языке. За нарушение новой нормы предусмотрен штраф. А на обслуживание на русском языке теперь можно официально пожаловаться.

Указ «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» подписал Петр Порошенко 15 мая 2020 года. Документ предусматривает использование украинского языка почти во всех сферах жизни страны. Закон вступил в силу в июле, но его статьи внедряются в действие поэтапно. 

Как прокомментировал новую норму в своем Facebook уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь, теперь «украинский потребитель, наконец, получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию - в супермаркете или интернет-магазине, в кофейне или ресторане, в банке или аптеке».

Так же Креминь разъяснил, что на украинском языке должна быть представлена информация на ценниках, меню, билетах, инструкциях и маркировке. По словам уполномоченного, информация может дублироваться на других языках. Также пользователь теперь будет попадать на украиноязычную версию сайта, и только потом может переключаться на другой язык. По его мнению, переход сферы обслуживания на украинский язык, позволит повысить качество услуг и развития государственного языка.

С 1 сентября 2020 года на Украине русскоязычные школы перешли на украинский язык обучения. Теперь на русском языке могут обучаться только ученики начальных классов, начиная с пятого - не менее 80% учебных программ даются на государственном языке.

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