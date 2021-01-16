Есть жертвы: в Башкирии грузовик столкнулся с легковым автомобилем

Четыре человека, в том числе ребенок, стали жертвами столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии. Об этом говорится в сообщении ГИБДД по региону.

По данным полиции, инцидент произошел около 17.00 в Туймазинском районе на 1337-м километре дороги Самара-Уфа-Челябинск. Там столкнулись «Лада Приора» и грузовое транспортное средство.

«В результате аварии погибла 34-летняя женщина со своими сыновьями, 9 и 15 лет, а также ее 18-летняя племянница. Известно, что водитель и пассажиры легкового автомобиля ехали на отдых в горнолыжный комплекс "Кандрыкуль"», - информирует ГИБДД.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек в аварии с участием двух иномарок, произошедшей в Иркутской области в 100 километрах от города Братск.