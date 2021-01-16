В США отменили автобусные маршруты в Вашингтон

Крупнейшие перевозчики в США приостановили автобусные рейсы в Вашингтон из соображений безопасности. Среди таких компаний - Megabus и Greyhound. Например, уехать на автобусе из Нью-Йорка в столицу Штатов невозможно с 17 по 20 января включительно.

«Автобусы до Вашингтона отменили из-за инаугурации. Сейчас можно доехать только до Балтимора», - сообщил РИА Новости представитель Megabus в Нью-Йорке.

Ранее председатель комитета Палаты представителей Кэролайн Малоуни настоятельно попросила руководителей большинства компаний, занимающихся перевозками, арендой автомобилей и представителей гостиничного бизнеса оказать помощь в предотвращении возможных провокаций во время инаугурации Джо Байдена.