В США отменили автобусные маршруты в Вашингтон
Пассажирское автобусное сообщение приостановлено из соображений безопасности накануне инаугурации Джо Байдена.
© Фото: Rod Lamkey - CNP globallookpress
Крупнейшие перевозчики в США приостановили автобусные рейсы в Вашингтон из соображений безопасности. Среди таких компаний - Megabus и Greyhound. Например, уехать на автобусе из Нью-Йорка в столицу Штатов невозможно с 17 по 20 января включительно.
«Автобусы до Вашингтона отменили из-за инаугурации. Сейчас можно доехать только до Балтимора», - сообщил РИА Новости представитель Megabus в Нью-Йорке.
Ранее председатель комитета Палаты представителей Кэролайн Малоуни настоятельно попросила руководителей большинства компаний, занимающихся перевозками, арендой автомобилей и представителей гостиничного бизнеса оказать помощь в предотвращении возможных провокаций во время инаугурации Джо Байдена.