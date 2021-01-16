Мясников сравнил ожирение с пандемией коронавируса

Охватившая мир эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Как сообщил медик, примерно 40% населения Земли страдает от проблем с избыточным весом, приводящих к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.

«Интересно, что за год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, более 20 миллионов человек. Такие потери никакому коронавирусу не снились», - сказал Мясников в эфире «Россия 1».

При этом врач подчеркнул, что одним из основных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются наследственность и некоторые пагубные привычки родителей. Например, если мать ребенка курит во время беременности или один из его родителей имеет лишний вес, то он будет предрасположен к ожирению на протяжении всей жизни. Еще одним фактором, который повышает риск возникновения проблем с избыточным весом у ребенка, является диабет у матери.

Мясников также рассказал, что, согласно результатам последних исследований, причиной развития ожирения может являться вирусная инфекция.