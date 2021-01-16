Изолятор для ковид-диссидентов и прививки в храмах: как Европа переживает пандемию

Сегодня в аэропорту Буэнос-Айреса приземлился спецрейс из Москвы со второй партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Это 300 тысяч доз. Столько же уже доставили ранее. Всего контрактом между Фондом прямых инвестиций и правительством Аргентины предусмотрены поставки десяти миллионов доз препарата.

В Германии в борьбе с коронавирусом пошли на радикальные меры. В Дрездене открывается изолятор для злостных нарушителей карантина и так называемых ковид-диссидентов. Под эти цели переоборудуют центр приема беженцев. Здание уже огорожено забором, его будут охранять полицейские. Решение о помещении в специальное учреждение будет принимать суд. Такой вердикт он сможет вынести, если нарушителя поймают в третий раз. Сначала ему должны выписать предупреждение, затем - штраф, и уже крайняя мера - изолятор.

В Великобритании центры вакцинации разворачивают в католических храмах. Там могут сделать прививку пожилые люди старше 80 лет, которым выписывают специальное приглашение. Во время самой процедуры в соборе даже обещают музыкальную программу на органе.