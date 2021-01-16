Циклон «вырастил» в Крыму огромные сугробы

Очередной удар снежного циклона переживают сразу в нескольких регионах России. В Крыму из-за сильной метели перекрыли автодорогу Симферополь-Ялта. Из-за заносов в пригороде Алушты сотни машин встали в многокилометровую пробку. Аномальное похолодание в Крыму продержится и в ближайшие несколько дней. Пассажирам автобуса из Алушты в Симферополь пришлось его толкать. Одним из них оказался участник второго сезона проекта «Новая Звезда» от республики Крым Богдан Наджаров.

«Вот такая у нас ситуация в Крыму. Чтобы уехать, приходится протолкать автобус, потом за ним побежать и только потом, возможно, получится уехать. Крымушка, спасибо за зимушку», - сказал он.

Метет и в столичном регионе. За последние дни сугробы выросли на 15 сантиметров, в ближайшие сутки выпадет еще семь сантиметров осадков. Коммунальщики работают в усиленном режиме. Но даже несмотря на выходной день в городе образовались серьезные дорожные заторы.

В аэропортах задержано и отменено два десятка рейсов. Уже этой ночью столбик термометра опустится ниже минус двадцати, но вот в квартирах точно будет тепло - как сообщили в мэрии, температуру в системе отопления домов Москвы подняли до максимального уровня.